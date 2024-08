A pouco mais de 40 dias para o primeiro turno do pleito municipal, o eleitorado de Caxias do Sul tem 342 candidatos aptos para ocupar uma das 23 cadeiras na Câmara de Vereadores. Do total de candidaturas, 117 são de mulheres. As eleições deste ano são a segunda onde cada partido teve que reservar um mínimo de 30% de candidaturas para cada gênero, conforme a legislação eleitoral brasileira.