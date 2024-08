TRE multa deputado federal Mauricio Marcon após publicação sobre chapa que concorrerá a prefeitura de Caxias do Sul

Em sentença proferida nesta quarta-feira (14), o juiz João Paulo Bernstein, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS), condenou o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) a pagar uma multa de R$ 5 mil por divulgação de conteúdo desinformativo e campanha eleitoral extemporânea negativa (ou seja, antecipada) contra a deputada federal Denise Pessôa (PT). O processo foi movido pela parlamentar, que é pré-candidata à prefeitura de Caxias do Sul, por causa de uma publicação em rede social.