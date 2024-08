Com uma população de 30.420 pessoas e 23.204 eleitores, Carlos Barbosa terá quatro chapas concorrendo à prefeitura nas eleições de 2024. Uma das candidaturas busca a reeleição, a segunda chapa vem com um vereador liderando, a terceira com um ex-prefeito almejando novamente o cargo e a quarta chapa reúne dois estreantes.