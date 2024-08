Eleições 2024 Notícia

Bento Gonçalves conta com três chapas para a eleição à prefeitura

O cenário das eleições 2024 vem com uma chapa buscando reeleição, uma segunda com a coligação do PSD e PL e, na terceira, o PT buscando a chefia do Executivo

07/08/2024 - 19h00min