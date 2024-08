As expectativas em torno da mobilização do bloco da direita caxiense se confirmaram. Na manhã deste domingo (04), Maurício Scalco (PL) e Gladis Frizzo (Progressistas) foram anunciados como pré-candidato a prefeito e pré-candidata a vice-prefeita. As convenções que consolidaram a decisão aconteceram na Câmara de Vereadores.