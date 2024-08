Durante o evento "Diálogos Eleitorais", promovido pelo Tribunal Eleitoral Regional (TRE-RS) em Caxias do Sul, na tarde desta sexta-feira (02/08), o presidente do TRE-RS, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, trouxe informações sobre como deve funcionar o combate as fake news nas eleições municipais de 2024. Além disso, destacou que a questão da fraude da cota de gêneros será uma das fortes bandeiras hasteadas nesse período.