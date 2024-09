Como consultar os dados dos candidatos a prefeito e vereador de cidades da Serra

Com o início da campanha eleitoral, a população pode acessar todos os dados dos seus candidatos de uma forma simples e gratuita. Por meio da ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais apresenta informações detalhadas sobre os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral para concorrer nas eleições 2024, sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. No site, também é possível consultar os planos de governo de quem concorre à prefeitura de Caxias do Sul.