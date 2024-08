Entre os quatro pré-candidatos a prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB) foi quem declarou o maior patrimônio à Justiça Eleitoral na declaração de bens: R$ 1.187.241,56. Em segundo lugar, vem Felipe Gremelmaier (MDB), com R$ 539.937,17. É de Adiló, também, a maior variação patrimonial entre os quatro candidatos, no comparativo com os bens declarados na eleição municipal de 2020, a eleição municipal anterior.