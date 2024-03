Uma ação popular protocolada na tarde desta segunda-feira (18) pede a suspensão de publicações dos perfis em redes sociais da prefeitura de Caxias do Sul, do prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), e da vice-prefeita, Paula Ioris (PSDB). O argumento do advogado Fernando Ferreira, que assina a petição, é que as postagens em que os chefes do Executivo aparecem ferem o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal (CF).