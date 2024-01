O emedebista Jefferson de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores Canela, assumiu a prefeitura do município da Região das Hortênsias, cargo que ocupará de forma interina até o final de janeiro. Isso porque o atual prefeito, Constantino Orsolin, entrou em férias. A cidade não tem vice-prefeito desde maio de 2023, quando Gilberto Cezar renunciou. Na época, o vice alegou divergências com o prefeito. Esta é a quarta vez que Oliveira estará a frente do poder Executivo, totalizando 60 dias como interino.