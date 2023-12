Na segunda-feira (18), a Câmara de Vereadores de Nova Prata cassou o mandato do vereador Dilso Cassol (PRD), após processo de cassação que o acusou de desvios com diárias em uma viagem internacional. Antes da sessão, Cassol chegou a entregar uma carta de renúncia, mas conforme o presidente do Legislativo, Gilmar Peruzzo (MDB), como o processo já estava em andamento, era necessário fazer a votação da cassação em plenário. Dilso Cassol teve a perda do mandato aprovada por unanimidade. O suplente João Carlos Paim (PRD) assume a vaga na Câmara a partir de 2024.