A partir de 2025, os vereadores de Caxias do Sul terão aumento na remuneração mensal e dois novos benefícios que foram aprovados em sessão extraordinária na Câmara na quinta-feira (15): criação de 13º salário e subsídio diferenciado para que ocupar a presidência da Câmara. Embora novidades na maior cidade da Serra, as duas modalidades são praticadas em outros dois municípios da Serra e também foram incorporadas nas Câmaras municipais de cidades de outras regiões do Estado com mais de 100 mil habitantes.