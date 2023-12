Com os contratos de gestão a poucos dias do fim, a prefeitura de Caxias do Sul pretende renovar temporariamente a prestação de serviço nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte com o InSaúde e a Fundação Universidade Caxias do Sul (Fucs), respectivamente. O Executivo prepara um processo licitatório, e já abriu credenciamento para empresas interessadas na gestão das duas UPAs, mas fará a renovação dos contratos para garantir a prestação dos atendimentos a partir de 2024. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde (SMS), a metodologia de seleção e contratação deve ser divulgada "em breve".