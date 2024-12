Influenciadora digital que ganhava comissão para divulgar "jogo do tigrinho" é alvo de operação em Vacaria

Correção: a influenciadora digital foi alvo de uma operação do Ministério Público realizada nesta sexta-feira (6) e não presa, conforme publicado entre 12h03min e 13h52min. O texto já foi corrigido.

Uma influenciadora digital, que não teve o nome divulgado, foi alvo de uma operação do Ministério Público (MP-RS) nesta sexta-feira (6) em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Ela é investigada por receber comissão de representantes de jogos de azar para usar contas fictícias nas redes sociais, além de também simular ganhos falsos no popular "jogo do tigrinho". A mulher foi alvo da operação Faz tua Sorte, deflagrada pelo MP, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra a influenciadora.