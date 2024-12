Prefeitura de Caxias do Sul promove mutirão para contratação de estagiários 

Atividade ocorre na sede do poder executivo.

A prefeitura de Caxias do Sul promove, neste sábado (7), um mutirão para contratação de mais de 80 estagiários aprovados em dois nos processos seletivos ocorridos neste ano , cujas provas foram realizadas em março e novembro. A lista oficial de convocados pode ser conferida n este link.

Os selecionados deverão comparecer às 9h no auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Alfredo Chaves, 1.333, no bairro Exposição. Lá receberão orientações sobre o processo de contratação e documentos necessários.