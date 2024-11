Nesta quarta-feira (6) serão julgados, na 1ª Vara Criminal de Caxias, Osoni da Conceição e Ailton Jesus da Luz. A dupla é acusada de matar a tiros Telmo Henrique Mariani no dia 11 de dezembro de 2005. O crime ocorreu em uma noite de quinta-feira, na Avenida São Leopoldo, no bairro de mesmo nome, em Caxias do Sul.