Quatro homens são condenados a 220 anos de prisão por assassinato de casal em Caxias do Sul

Felipe Alves da Silva, Ricardo dos Santos Machado, Rudinei Obregon dos Santos e Tiago Alexandre dos Santos Cassemiro foram condenados a penas que, somadas, chegam a 220 anos de prisão em regime fechado. O julgamento do grupo, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de armas, foi concluído nesta quarta-feira (9), na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Os quatro mataram Vanessa Silvestre Lisot, 37 anos, e Adriano Camargo Leopold, 28, no dia 5 de abril de 2021, em Santa Lúcia do Piaí, interior do município.