A Polícia Civil concluiu em inquérito nesta segunda-feira (30) que não houve crime no caso da morte de Marcos Vinicius Duarte dos Reis, 48 anos. O homem foi encontrado no banheiro da Praça Central de Canela, durante a realização da Festa da Colônia, no dia 27 de julho deste ano e a morte foi confirmada no dia 29. Ele estava desacordado e com um corte superficial na cabeça.