Vítima de uma agressão no sábado (27), Marcos Vinicius Duarte dos Reis, 48 anos, morreu nesta segunda-feira (29) em um hospital de Canela. Reis foi atingido na cabeça quando estava no banheiro público da Praça João Correa, no Centro do município. No mesmo dia, recebeu atendimento médico e foi liberado. Porém, dois dias depois, voltou ao hospital e morreu.