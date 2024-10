Três agentes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Porto Alegre removeram um artefato explosivo de um estacionamento de Caxias do Sul no início da tarde desta sexta-feira (11). O material havia sido encontrado de manhã durante uma limpeza no local e a Brigada Militar (BM) logo foi acionada, dando apoio à ação. O artefato foi levado em segurança pelas autoridades e será detonado em local apropriado.