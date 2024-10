Mais uma conexão será reestabelecida após a tragédia climática de maio no Rio Grande do Sul. A ponte Feliz Cidade, em Feliz, sobre o Rio Caí, será inaugurada oficialmente neste sábado (12), às 9h. A estrutura, feita utilizando nove containers, foi construída com esforços da comunidade e vai ser concluída após cerca de 60 dias de obras.