A Ponte de Ferro, em Feliz, foi liberada parcialmente no final da tarde desta sexta-feira (4). Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, veículos leves com até 2,1 metros de altura podem utilizar nos finais de semana e no período de 18h e 7h30min entre segunda a sexta-feira. A restrição de horários durante a semana é porque trabalhos ainda precisam ser realizados. Anteriormente, a previsão de liberação era apenas para a metade de outubro.