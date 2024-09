A principal linha de investigação sobre a morte de Daniele Pinto de Azevedo, 38 anos, encontrada com marcas de facada nesta terça-feira, em Caxias, é de um possível feminicídio. A informação foi confirmada pela delegada Thalita Andrich, da Delegacia de Polícia Especializa de Proteção à Mulher (Deam). No entanto, ela diz que não é possível dar mais detalhes sobre caso, já que a investigação ainda está no início.