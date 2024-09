Uma mulher de 38 anos, identificada como Daniele Pinto de Azevedo, foi encontrada morta na noite de terça-feira (17) no bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), uma equipe foi acionada por volta das 20h após a denúncia de encontro de um cadáver na Rua Doutor Rômulo Carbone.