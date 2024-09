Força Tática, pelotão do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, completa cinco anos de atuação 

A Força Tática, pelotão da 3ª companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, completou recentemente cinco anos de atuação no município. Encarar o risco, entrar em confronto, salvar pessoas e carregar o nome da Brigada Militar (BM) no peito são ações feitas diariamente pelos policiais que integram o grupo. A FT, como é carinhosamente chamada pelos policiais militares, é comandada pelo 1º tenente Alex Martins Couto. O grupo faz patrulhamento tático motorizado em todo o município, principalmente em locais conhecidos pela incidência de tráfico de drogas e outros crimes. Nesta segunda-feira (9), o 12º Batalhão completa 50 anos de história.