Após cinco anos sem um juiz fixo, e agora com dois, 1ª Vara Criminal de Caxias tem júris agendados até 2027

Há um ano com dois juízes titulares atuando simultaneamente, a 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul ainda tenta ganhar mais celeridade no julgamento de crimes dolosos contra a vida. Entre agosto de 2023 e agosto de 2024 foram realizados 103 júris pelos dois juizados especializados. O número é avaliado positivamente pelos magistrados, embora ambos ressaltem que a velocidade na realização de audiências e julgamentos ficou prejudicada pela crise climática de maio — que obrigou a interrupção dos serviços por cerca de dois meses — e também pela disponibilidade de outros profissionais, como promotores do Ministério Público (MP).