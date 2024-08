Um homem de 18 anos morreu e outro de 24 anos ficou ferido em um confronto com a Brigada Militar (BM) na madrugada desta sexta-feira (16) na localidade conhecida como Vila do Sapo, no bairro Maria Goretti, em Bento Gonçalves. Segundo a polícia, os homens, que não tiveram as identidades divulgadas, são suspeitos de diversos crimes no município.