O Governo do Rio Grande do Sul promoveu nesta sexta-feira (26) o sargento Fabiano Oliveira, 47 anos, em um ato extraordinário após morte. A medida ocorre em razão dos serviços prestados durante o assalto ao Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, no dia 19 de junho, onde Oliveira foi morto com um tiro de fuzil em confronto com criminosos.