SEM SUCESSO Notícia

Homem tenta furar bloqueio na BR-470 para ir a churrasco em Veranópolis e é preso pela PRF

Ele colou um adesivo do Dnit no carro particular para ser liberado por policiais

23/06/2024 - 17h22min Atualizada em 24/06/2024 - 15h58min