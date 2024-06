Após o assalto a um carro-forte, na noite de quarta-feira (19), o Aeroporto Hugo Cantergiani ficou fechado durante a manhã desta quinta-feira (20). Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, a decisão foi tomada pela Polícia Federal como medida de segurança e para a realização da perícia no ponto onde o confronto aconteceu. Um voo da Latam, marcado para as 10h20min, foi cancelado. O espaço foi reaberto por volta das 10h30min.