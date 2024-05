Um suspeito de matar um jovem de 24 anos, ainda em 6 de abril, foi preso temporariamente na manhã desta quinta-feira (23), em Caxias do Sul. Conforme a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), o homem de 32 anos teria matado Ezequiel Maurer na casa da vítima e depois desovado o corpo no Arroio Tega, em trecho do bairro Reolon, onde foi encontrado pela Brigada Militar (BM).