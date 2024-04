Uma mulher de 26 anos foi presa nesta terça-feira (2) em Caxias do Sul pela suspeita de participação no homicídio de Maria Celeste Pereira da Rosa, 65, em janeiro deste ano. De acordo com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a mulher teria como papel intermediar e disponibilizar armas que foram utilizadas pelos executores. Com antecedentes policiais por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ela foi encaminhada ao Sistema Penitenciário.