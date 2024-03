Os investigadores da Delegacia de Homicídios estão em busca de imagens das câmeras de monitoramento para esclarecer a autoria e a motivação dos dois homicídios mais recentes registrados em Caxias do Sul. Os crimes aconteceram na noite de segunda-feira (4), com menos de uma hora de intervalo entre eles, e em pontos diferentes da cidade. Segundo a Polícia Civil, desde a manhã desta terça-feira (5), os policiais estão nas ruas dos bairros Planalto e Serrano para identificar testemunhas e ouvir moradores para avançar na investigação. Com esses dois homicídios, o município chegou à marca de 34 mortes violentas em 2024.