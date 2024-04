Na tarde desta terça-feira (16), a Brigada Militar localizou, em Porto Alegre, dois homens e um adolescente suspeitos de participarem do duplo homicídio ocorrido no bairro Zatt, em Bento Gonçalves, na noite de segunda-feira (15). No início da semana foram mortos José Renato Pereira Aguiar Neto, 18 anos, e Affonso Felipe de Oliveira Dresch, 21. Um terceiro homem, de 50 anos, foi ferido.