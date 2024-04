A Polícia Civil de Vacaria investiga a morte de José Guilherme Trentin da Rosa, 17 anos. Ele foi encontrado morto em um mato, dentro do Cemitério São Francisco, em Vacaria, na manhã da última quarta-feira (27), após sofrer um acidente de carro na noite anterior. A distância do local do capotamento até onde o corpo foi achado tem 94 metros. A dúvida é se Trentin se deslocou sozinho ou foi levado.