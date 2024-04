Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido no centro de Garibaldi, no final da manhã desta terça-feira (16). Por volta das 11h, a dupla foi abordada em frente a um estabelecimento comercial, na Rua Jacob Ely, por um homem que já chegou atirando. As informações são do delegado da Polícia Civil de Garibaldi, Clóvis Rodrigues de Souza. O homem morto foi identificado como Benedito de Jesus Arruda, 44 anos.



Segundo ele, Arruda chegou a ser encaminhado ao Hospital São Pedro, onde morreu. O segundo envolvido tentou se esconder dentro de uma loja. Ao conseguir escapar,o ferido foi dirigindo um carro à delegacia, procurando por ajuda.