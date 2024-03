Menos de nove horas após uma tentativa de feminicídio, a Polícia Civil de Flores da Cunha prendeu um homem de 38 anos que confessou ter atirado na ex-companheira, de 35, nesta sexta-feira (8). A prisão ocorreu no bairro Aparecida. A mulher, que foi atingida no rosto, peito e pescoço, segundo a polícia, segue hospitalizada para fazer cirurgia de reconstituição do rosto e retirada dos projéteis.