Com um duplo homicídio registrado no domingo (17), Antônio Prado chega a cinco mortes violentas de janeiro até esta segunda-feira (18). O número chama a atenção, uma vez que em todo 2023 a cidade registrou um feminicídio, mas nenhum outro crime contra a vida. Diante desse aumento da criminalidade, a Polícia Civil intensificará ações contra o tráfico de drogas no município. Isso porque as forças de segurança atribuem parte dessa elevação no número de assassinatos a uma disputa por território para a venda de drogas por parte de grupos rivais que atuam na Serra.