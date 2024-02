A Polícia Civil de Caxias do Sul vai solicitar ao Corpo de Bombeiros documentos para esclarecer a explosão no térreo de um prédio localizado no bairro Marechal Floriano. O caso foi registrado na tarde do dia 12 de fevereiro e deixou uma idosa ferida. A mulher, identificada como Rosa Conte Dariva, foi hospitalizada e morreu no último domingo (18). O local tinha uma central de gás irregular. Parte da estrutura permanece interditada.