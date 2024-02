Morreu neste domingo, no Hospital Pompéia, Rosa Conte Dariva, a idosa de 87 anos que ficou ferida depois da explosão em decorrência de vazamento de um botijão de gás em um prédio no bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul. O acidente aconteceu no dia 12 de fevereiro, na Rua José do Patrocínio. O corpo será cremado na manhã desta segunda-feira (19), no Memorial Crematório São José, de Caxias.



De acordo com familiares, Rosa estava sozinha no térreo quando a explosão aconteceu. Os bombeiros relataram que a idosa foi rapidamente retirada por populares. A vítima teve 40% do corpo queimado, com queimaduras de segundo grau, e ficou internada até a manhã deste domingo, quando teve a morte confirmada.