Uma nota divulgada pelo Comitê Pop Rua, no fim da manhã desta terça-feira (27), contradiz informações divulgadas pela prefeitura de Caxias do Sul e diz que o homem suspeito de matar José Monteiro Silveira, 34 anos, na noite de sábado (24), não é uma pessoa em situação de rua. A condição do suspeito motivou uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira (26) e ações de abordagem e cadastramento deste público ainda durante a noite de segunda. O comunicado (veja abaixo) ressalta que o homem é natural de Caxias, possui um endereço fixo no município e trata-se de uma pessoa com transtorno mental grave.