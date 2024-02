Um jovem de 20 anos foi preso na noite de quinta-feira (18) em Caxias do Sul suspeito de envolvimento na morte de Augusto César da Silva Barbosa, 22, na noite da última segunda (15). No dia, um adolescente de 15 anos e uma mulher de 44 anos, ambos com antecedentes, segundo a polícia, ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) a um hospital da cidade.