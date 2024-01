A primeira audiência de instrução do caso de Luciano Boeira Melos, 27 anos, começou às 9h desta terça-feira (23), na Vara Judicial da Comarca de Bom Jesus. Os réus Fabiana Ramos Saraiva, 25, Felipe Silveira Noronha, 29, Flávio Silveira Noronha, 33, e José Balduíno Saraiva, 62, participam de maneira online, do Presídio Estadual de Vacaria, onde estão presos desde o dia 17 de agosto do ano passado. Os quatro réus respondem por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual no caso do desaparecimento do caminhoneiro, ocorrido no dia 26 de julho.