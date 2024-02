CORREÇÃO: a Justiça aguarda as alegações finais do Ministério Público e de advogados para dar andamento ao processo dos réus envolvidos no desaparecimento de caminhoneiro em Bom Jesus e ainda não decidiu se eles irão a júri popular. A informação incorreta permaneceu publicada das 19h35min do dia 23 de janeiro até as 17h do dia 24 de janeiro. O texto já foi corrigido.