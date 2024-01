Uma criança de três anos foi encontrada brincando sozinha no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Vacaria neste domingo (14) e, agora, a polícia buscar pelo seu responsável. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal após denúncias. A criança foi retirada do local e, inicialmente, levada para casa, no bairro Lindoca. Nenhum responsável foi encontrado.