A vítima do homicídio ocorrido na noite de sábado (30), em Caxias do Sul, foi identificada como Rudimar Teles Lorenço Pereira, de 40 anos. Pereira era o dono da borracharia, na Avenida Alexandre Rizzo, no bairro Desvio Rizzo, onde ocorreu um ataque a tiros, por volta das 21h.