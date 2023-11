Os familiares de João Vitor Costa da Rosa, 17 anos, convivem com a angústia de não ter nenhuma resposta sobre o paradeiro do adolescente há um mês. Rosa foi visto pela última vez no dia 14 de outubro, após sair de casa para dar um passeio de moto, modelo Factor 150 de cor preta. Por ser menor de idade, as voltas no veículo, comprado uma semana antes do desaparecimento, eram feitas nas ruas próximas à residência da família.