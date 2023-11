A Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o sequestro de um adolescente de 14 anos, crime que ocorreu no dia 9 de novembro, em Caxias do Sul. Dois homens foram indiciados por extorsão mediante sequestro. Um terceiro homem envolvido no caso morreu em um confronto policial no último dia 10. Segundo o delegado e titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Luciano Righes Pereira, o inquérito foi remetido à Justiça nesta sexta-feira (17).