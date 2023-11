Dois homens que estavam foragidos após o sequestro de um adolescente de 14 anos em Caxias do Sul foram localizados nesta sexta-feira (10), em duas casas, em Fazenda Souza. Segundo a Brigada Militar (BM), um deles foi morto em confronto com o 4º Batalhão de Choque e outro foi preso. Ao todo, três homens estavam envolvidos. Um foi preso ainda na quinta-feira (09), dia do sequestro.