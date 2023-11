Os detalhes da ação policial que levou ao resgate de um adolescente de 14 anos sequestrado em Caxias do Sul foram divulgados em coletiva na manhã desta sexta-feira (10). O comandante da Brigada Militar (BM) e representantes da Polícia Civil relataram a motivação e os passos da investigação. Falaram com a imprensa o secretário de Segurança do RS, Sandro Caron, o Comandante Geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, e o delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira.